CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Slitta per il momento il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano. Si prolunga la permanenza in Svezia dell'attaccante che continua gli allenamenti con l'Hammarby, in attesa di tornare in Italia quando sarà stabilita una data per la ripresa degli allenamenti. Nessun caso al Milan, con il quale però restano fredde le trattative per l'eventuale rinnovo di contratto.

Stando al 'Corriere dello Sport' l'opzione per il prolungamento del 38enne giocatore per un altro anno appare difficilmente praticabile, con l'agente di Ibra Raiola che continuerebbe a chiedere 6 milioni di euro d'ingaggio, il doppio rispetto a quello percepito attualmente.

Calciomercato, addio Milan: Ibrahimovic vola in Brasile

Cifre che non coincidono con la nuova politica sul tetto ingaggi imposta da

Così per Ibrahimovic potrebbe spuntare una pista a sorpresa. L'attaccante non appenderà le scarpe al chiodo e vuole proseguire la sua carriera, che a questo punto potrebbe essere lontano dall'Italia. Tra le tante proposte ci sarebbe anche l'invito di Felipe Melo a seguirlo nell'avventura in Brasile nel Palmeiras per tentare di conquistare la Copa Libertadores. Tra i due c'è grande stima professionale, con Ibra che in passato avrebbe voluto l'ex mediano di Juventus, Fiorentina e Inter con lui nella parentesi prima al Milan e poi al PSG.