Il calciomercato dei giovani talenti non sembra conoscere crisi. Nonostante l'inevitabile ridimensionamento economico del calcio post-Coronavirus, le grandi società d'Europa preparano investimenti importanti su calciatori giovani, pronti ad esplodere per diventare i campioni di domani e potenziali affari con cui sistemare i conti con grandi plusvalenze.

Uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Eduardo, classe 2002 delche ha fatto impazzire i radar dei top club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Accostato nelle scorse settimane anche al Milan, il centrocampista francese secondo quanto riferisce lo spagnolo 'As' sarebbe finito soprattutto nel mirino di Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus. Il Real, su input di Zinedine Zidane, sarebbe entrato nella corsa con qualche settimana di ritardo, ma è fiducioso di poter mettere a segno il colpo. Proprio l'allenatore si sarebbe esposto decidendo di puntare su Camavinga come affare per il futuro replicando quello che fu il colpo Varane, prelevato 18enne dal Lens. Secondo lo stesso quotidiano però, Juventus e Psg partono da una posizione di vantaggio, essendo arrivate ad una fase più avanzata nei contatti col Rennes, club proprietario del cartellino, rispetto al Real che starebbe lavorando invece sulla volontà del calciatore. Il prezzo, intanto, è stato fissato: i francesi vogliono 50 milioni di euro per liberare la loro nuova stella, attualmente sotto contratto fino al 2022.

