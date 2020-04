CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC PSG / E' stato il primo, e finora unico, straniero della Juventus ad essere rientrato in Italia: Miralem Pjanic da qualche giorno è nuovamente a Torino, pronto a riprendere gli allenamenti sul campo quando le condizioni lo consentiranno. Per il momento lui, come gli altri calciatori, si continua a tenere in forma a casa, approfittando anche dell'isolamento per riflettere sul futuro. Idee chiare non ce ne sono con l'ex Roma che ha mostrato qualche segno di inquietudine: nella prima parte della stagione è stato perno insostituibile nell'undici di Sarri, poi qualcosa è cambiato e Pjanic ha iniziato a non rendere al massimo.

Prestazioni sottotono che hanno alimentato i dubbi sul suo essere adatto al modo di giocare del tecnico di Figline. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede di Higuain | La scelta dei bianconeri

Ed allora, soprattutto se dovesse arrivare l'offerta giusta, Pjanic potrebbe rappresentare un tesoretto da incassare da parte di Paratici per andare alla ricerca di profili che si sposano alla perfezione con il gioca dell'allenatore bianconero. Del resto per il bosniaco non mancano le pretendenti, su tutte quel Paris Saint-Germain che da tempo lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi. Operazione possibile, anche perché con parigini potrebbe essere imbastito uno scambio, anche se Icardi (per costi e ingaggio) è stato scalzato da Milik nel ruolo di preferito per l'attacco.