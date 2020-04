CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK JUVENTUS / Stanno salendo sensibilmente le quotazioni di Milik per l'attacco della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e chiesto informazioni sulla trattativa per il rinnovo con il Napoli. Il centravanti ex Ajax sembra tentato e ulteriori conferme arrivano da Marek Kozminski, vice presidente della Federcalcio polacca che ha parlato del futuro di Milik.

Calciomercato, Milik-Juventus | Kozminski spaventa il Napoli

Il dirigente della Federazione polacca ha dichiarato a 'Radio Punto Nuovo': "Milik alla Juventus? Purtroppo per il Napoli, la scelta è già stata fatta. Qualche settimana fa si parlava dell'incontro tra De Laurentiis e l'entourage del giocatore e non è andato a buon fine. Secondo voci di mercato, il giocatore ha deciso di cambiare aria. Se farà bene? Lo spero. Per la Polonia è un giocatore importante, ha grandissime qualità ed è ancora giovane, ha tutta la strada davanti. Sì, si sta parlando della Juventus, ma si parlava anche di un accordo praticamente fatto con lo Schalke 04, il ragazzo sicuramente ha mercato. Mi auguro che rimanga in Italia perché conosce già il campionato, si è già ambientato e poi la Juve è la Juve, inutile nasconderlo".

