Idea Perin per la Fiorentina se dovesse partire De Gea | CM

La Fiorentina sta valutando le ipotesi per la propria porta nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di David De Gea durante la prossima estate.

Il futuro del portiere spagnolo appare in dubbio con diverse società che stanno valutando di presentare un’offerta alla Fiorentina per assicurarsi il cartellino di De Gea. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus che sta sondando molti profili per regalare un nuovo portiere a Luciano Spalletti per il prossimo campionato considerato il fatto che Di Gregorio non ha convinto a pieno.

Nel caso in cui De Gea dovesse salutare la Fiorentina, i viola potrebbero fare un tentativo per assicurarsi il cartellino di Mattia Perin. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il portiere della Juventus piace ai viola con Fabio Grosso che sarebbe felice di affidare i pali della propria squadra all’ex Genoa. Un colpo che la Fiorentina potrebbe concludere sulla base di circa due milioni di euro dato che il suo contratto con la Juventus scadrà tra un anno esatto.