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Carlos Augusto affascinato dalla Juve: la posizione dell’Inter

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Il club nerazzurro e quello bianconero potrebbero rendersi protagonisti di un clamoroso affare in estate. 

Nonostante la storica rivalità, Inter e Juventus potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di calciomercato nel corso di questa estate. Sotto i riflettori finisce questa volta Carlos Augusto, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2028 e desideroso di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto visto quest’anno.

Carlos Augusto, le ultime sul futuro
Carlos Augusto (Ansa) – Calciomercato.it

Il 27enne brasiliano, capace di disimpegnarsi al meglio sia come braccetto difensivo che come esterno di centrocampo, è considerato dalla Juve il sostituto ideale di Andrea Cambiaso, che piace al Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, l’Inter non si opporrebbe all’idea di intavolare una vera e propria trattativa con i bianconeri: Carlos Augusto ha una valutazione di circa 23 milioni di euro e sarebbe molto affascinato dall’ipotesi Juve. Come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo molto presto…

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