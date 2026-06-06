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Chiesa-Juve, sì al ritorno: c’è l’annuncio

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Colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’esterno d’attacco del Liverpool: ecco tutti i dettagli. 

Dopo due stagioni non proprio esaltanti al Liverpool, Federico Chiesa è pronto a una nuova avventura con un’altra maglia. L’esterno offensivo classe ’97 ha giocato poco in Inghilterra e, dunque, proverà a scendere in campo con una maggiore continuità anche per non perdere definitivamente il treno Nazionale.

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool
Chiesa (Ansafoto) – Calciomercato.it

Ecco quanto ammesso dallo stesso Chiesa nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier League sono disposto a cercarla altrove Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Como? Si tratta sicuramente di una possibilità, sono aperto a tutto e pronto a giocarmi il posto. Fabregas è un grandissimo allenatore. Juventus? Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato“.

 

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