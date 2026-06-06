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La Juve torna su Maignan, ora si può fare: tutti i dettagli

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I bianconeri hanno come priorità assoluta quella di un nuovo portiere e tornano alla carica per il numero uno del Milan. 

La Juventus deve assolutamente prendere un nuovo portiere, dopo la deludente stagione di Di Gregorio e Perin. Il primo vanta diversi estimatori e farà le valigie, mentre il secondo potrebbe rimanere nelle vesti di secondo. Ma chi difenderà i pali della porta bianconera nel corso della prossima stagione?

Mike Maignan
Maignan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Oltre a De Gea e Alisson, nelle ultime ore si è tornato a parlare con una certa insistenza di Mike Maignan, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2031 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno più bonus. L’affare con i rossoneri appare complesso ma rispetto al passato qualcosa è cambiato: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’addio di Allegri avrebbe rimescolato le carte a Milanello e adesso una cessione di Maignan non sarebbe più impossibile. La Juventus resta alla finestra…

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