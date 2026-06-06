Juventus, 35 milioni per l’ex Napoli: come stanno le cose | CM

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un possibile ritorno in Serie A del sudamericano

Il calciomercato estivo non ha ancora aperto i battenti in maniera ufficiale, ma la Juventus è già una delle squadre più attive, almeno a livello di indiscrezioni e di sondaggi effettuati. D’altronde, la delusione della mancata qualificazione alla Champions League è ancora viva e la stagione appena trascorsa ha messo in evidenza la necessità di un restyling profondo della rosa.

Porta, difesa, centrocampo, ali e attacco: la lista di Luciano Spalletti coinvolge tutti i settori del campo, ma il mancato approdo entro i primi quattro posti ha fatto già decadere alcune piste importanti, sia per i costi degli stipendi, sia per un appeal ridimensionato senza la Champions. Per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri anche il nome di Natan.

L’ex giocatore del Napoli è riuscito a riscattarsi con la maglia del Real Betis, calamitando su di sé, secondo Estadio Deportivo, anche le attenzioni di Barcellona e Newcastle. Stando al media spagnolo, il club andaluso parte da una valutazione di 45 milioni di euro per il 25enne brasiliano, ma non è escluso che possa considerare anche uno sconto con l’inserimento di bonus facili nella trattativa, partendo da un fisso di 30-35 milioni.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, al momento non ci sono stati contatti ufficiali con i bianconeri, ma il dossier Natan sta arrivando sulle scrivanie di numerosi club europei.