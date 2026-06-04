Juve, David diventa pedina di scambio: i dettagli

Grandissime manovre a Torino per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti: ecco cosa sta succedendo.

Con l’addio di Dusan Vlahovic, la Juventus si ritrova costretta a intervenire sul calciomercato con una certa urgenza. La partenza del serbo apre una voragine nell’attacco bianconero e, dunque, alla fine la dirigenza di corso Galileo Ferraris potrebbe prendere addirittura due attaccanti.

Molto dipenderà soprattutto dal futuro di David, Openda e Milik. Il centravanti canadese è reduce da una stagione davvero deludente a Torino e – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a due obiettivi come Kolo Muani e Mateta.

Juventus, dunque, che si appresta a stravolgere completamente il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione: David non ha convinto e Spalletti non si opporrebbe alla cessione dell’ex Lille pur di arrivare a profili più funzionali alla sua idea di gioco.