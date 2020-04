Serie A, Moratti: "Calcio poco unito, per ripartire occorre prudenza"

SERIE A MORATTI CORONAVIRUS / Discussioni in corso nel mondo del calcio per la ripartenza, se gli sviluppi dell'emergenza coronavirus lo permetteranno. Ha parlato dell'argomento Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, che a 'Teleradiostereo' non ha risparmiato forti critiche per come il momento viene gestito. "In Lombardia si è provato a fare il massimo - ha spiegato - Certo ci sono stati degli errori, ma mi sembra antipatico fare dei processi ora. Le critiche sono giuste, per rispetto a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea rischiando la vita. L'atteggiamento del mondo del calcio mi sembra altrettanto brutto, c'è divisione e stona in questo momento di difficoltà per tutti. Ognuno pensa ad approfittare della situazione e a procurarsi un vantaggio. Il calcio agisce come sta facendo per la sua popolarità, ma la smania di ripartire mi sembra pericolosa.

I calciatori sono un patrimonio delle società e vanno difesi. Bene ha fatto l'Inter a far raccontare l'esperienza vissuta a. Ho parlato con diversi medici dei club e c'è scetticismo. I giocatori? Fanno il lavoro che amano, se gli dicono che le condizioni di sicurezza ci saranno non possono fare altrimenti. Il Governo sta cercando di fare del suo meglio, farei attenzione alla storia delle condizionalità dei prestiti europei. Ma la cosa più importante è la liquidità".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta

Serie A, la Lega contro Malagò: "Ingerenza sui diritti tv"