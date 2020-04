CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ORDINE / Non si spengono le voci su un possibile divorzio tra la Juventus e Maurizio Sarri. In attesa di tornare in campo dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus, la posizione sulla panchina bianconera dell'ex allenatore di Chelsea e Napoli non sarebbe così salda.

Calciomercato Juventus, Ordine su Sarri: "Due mesi per vincere tutto"

Sarri rischierebbe l'esonero alla ripresa delle competizioni, con lo 'spettro' di Allegri che aleggia sopra la testa del tecnico di Figline. Almeno questo è il pensiero di Franco Ordine sul futuro di Sarri: "Ha due mesi per vincere tutto, altrimenti torna Allegri", le parole del giornalista intervenuto a 'Top Calcio 24'. Il ritorno in campo passata l'emergenza potrebbe rivelarsi decisivo in casa Juventus soprattutto per Sarri...