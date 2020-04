CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA RENNES REAL MADRID / Con la maglia del Rennes alla sua prima stagione da professionista sta stupendo tutta Europa. Eduardo Camavinga è già finito nel mirino dei principali club europei a soli 18 anni. Il classe 2002, nato in Angola ma nazionale under-21 francese, è da tempo nei radar del Milan, che ha inserito il suo nome nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione.

La concorrenza però è notevole e in pole position, al momento, sembra esserci il Real Madrid . Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Dalla Francia sembrano arrivare buone notizie per le pretendenti al giovane talento e, dunque, anche per i rossoneri. Il Rennes, che sembrava intenzionato a chiedere 100 milioni di euro per il ragazzo (o comunque una cifra superiore ai 60 milioni), sembra aver abbassato le proprie pretese. Il club bretone, riferisce 'Abc', avrebbe infatti fissato il prezzo del giocatore a 45 milioni di euro. Una cifra certamente notevole, ma decisamente più abbordabile. Se il Milan dovesse concretizzare alcune cessioni, non è escluso che possa guadagnare un importante tesoretto da investire nella stellina franco-angolana.