CALCIOMERCATO SERIE A POGBA HAALAND AUBAMEYANG JUVENTUS INTER MILAN CORONAVIRUS / Prosegue in tutta Europa l'emergenza coronavirus, con qualche timido segnale incoraggiante per il futuro nel nostro paese. Il mondo del calcio si interroga su una possibile ripartenza per salvare la stagione agonistica, allo stato attuale non ancora ipotizzabile. La Fifa ha dettato le linee guida per i contratti e il calciomercato, nell'ipotesi di ricominciare poco prima dell'estate e sforare così la scadenza del 30 giugno. Ma il rischio è anche, se gli effetti della pandemia non dovessero attenuarsi, che non si riesca a ritornare in campo e si debba rinviare tutto alla prossima annata. Una casistica, quest'ultima, che tutte le società principali vorrebbero provare ad evitare. La crisi di liquidità che deriverà al termine dell'emergenza è già piuttosto consistente. In caso di mancata ripresa, gli effetti in tema di calciomercato risulterebbero particolarmente accentuati. Uno studio dell'osservatorio CIES ha stimato, in media, una riduzione del valore dei cartellini dei giocatori nei cinque principali campionati europei di circa il 28%. Una percentuale che andrebbe inevitabilmente a crescere nel caso di giocatori in scadenza di contratto nel 2021 e/o di età pari o superiore a 30 anni, assumibile addirittura intorno al 40%. Facciamo un'analisi dei costi dei cartellini dei principali obiettivi di mercato delle squadre di Serie A: da Pogba ad Haaland, Messi, Sancho e altri ancora, cosa cambia per Juventus, Inter, Milan e le altre big.

Calciomercato Juventus, occasionissima Pogba e non solo

La Juventus sogna di poter in qualche modo approfittare della situazione e ottenere delle opportunità forse irripetibili. A cominciare da Paul Pogba, che secondo lo studio del CIES potrebbe avere un crollo letterale del costo del cartellino. Il valore di mercato del francese, per via del contratto in scadenza con il Manchester United, potrebbe ulteriormente precipitare, fino alla cifra quasi irrisoria di 35 milioni di euro (rispetto ai presumibili 65 milioni attuali). Decisamente più 'attaccabili' anche i due giovani bomber del Borussia Dortmund, Haaland e Sancho. Il norvegese potrebbe valere circa 75 milioni, l'inglese potrebbe scendere di poco al di sotto dei 100. Ancora meno potrebbe costare Harry Kane, che non rinnoverà col Tottenham il contratto in scadenza tra un anno e il cui valore potrebbe non superare i 72 milioni. Intorno agli 85 milioni invece la 'nuova' valutazione del brasiliano Gabriel Jesus, in predicato di lasciare il Manchester City ma con un contratto ancora lungo (2023).

Calciomercato Inter, tra perdite e opportunità: da Icardi a Messi e Aubameyang

L'Inter, a sua volta, sogna opportunità a costo ridotto, ma dovrà anche fare i conti con l'evoluzione della situazione dei giocatori in prestito.

Prima dell'emergenza i nerazzurri, potevano pensare di guadagnaredai riscatti dei vari. Riscatti non più scontati, specie nel caso di Icardi, e con dinamiche tutte da valutare per quanto concerne gli altri due, quanto a possibili rimodulazioni di durata dei prestiti o importi dei riscatti. Un Icardi che tornasse alla base, in vista di una nuova cessione, potrebbe vedere scendere il suo cartellino intorno ai. Ma d'altro canto, due autentici sogni di mercato diventerebbero davvero alla portata. L'Inter spera di strappare Messi al Barcellona , la 'Pulce' in virtù del contratto in scadenzapotrebbe essere acquistato praticamente in saldo per una cifra di poco superiore ai. Per non parlare di, in rotta con l'e per il quale potrebbero bastare appena. Finita qui? Niente affatto: per Federicola 'nuova' valuta porterebbe ad un prezzo compreso

Calciomercato Serie A, le altre: il Milan rischia, occasioni per Napoli e Roma

E le altre big? La situazione di recessione rischia di complicare enormemente i piani del Milan, che vuole ripartire da un ciclo giovane ma non potrebbe monetizzare come sperato dalle cessioni principali. Il cartellino di Donnarumma crollerebbe, per esempio, a circa 36 milioni di euro, anche la cessione di Romagnoli ne frutterebbe al momento poco meno di 30. Rossoneri che spererebbero poi di rifarsi sfruttando qualche occasione (Torreira potrebbe essere acquistabile intorno ai 30 milioni). La Roma potrebbe acquistare Shaqiri a prezzo di saldo, spera in uno 'sconto' per Smalling ma si mangia le mani, ad esempio, per il prestito biennale di Mancini, impostato su un valore decisamente superiore a quello attuale. Il Napoli può andare incontro a una svalutazione di Milik, che rischierebbe di essere ceduto ad una cifra di poco superiore ai 30 milioni, ma d'altro canto potrebbe avere una grande occasione con Jovic: la rottura con il Real Madrid potrebbe giocare ulteriormente a favore degli azzurri, regalando un affare a condizioni particolarmente favorevoli (valutazione che scenderebbe intorno ai 30 milioni).

C'è spazio anche, per molti, per i rimpianti: gli acquisti effettuati a gennaio per la prossima stagione rischiano di risultare ipervalutati. Il cartellino di Kulusevski, acquistato dalla Juventus, avrebbe potuto valere sui 32 milioni invece di 45. Il Napoli poteva assicurarsi Rrahmani e Petagna per 11 e 14 milioni invece di 15 e 20. Il Chelsea avrebbe potuto pagare Ziyech 29 milioni, invece di 40.

