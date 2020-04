CALCIOMERCATO INTER GIROUD MORABITO / Conte non molla la presa su Giroud. C'è ancora il bomber francese, già obiettivo a gennaio, in cima alla sua lista per il ruolo di vice Lukaku. L'Inter è pronta ad accontentare il proprio tecnico, pregustando l'affare a costo zero dato che il classe '86 è ancora in scadenza di contratto col Chelsea.

In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, l'agente e intermediario Vincenzo Morabito - che a gennaio aveva trattato l'arrivo in Italia del Campione del Mondo e a cui ancora oggi è 'legato' - ha però aperto alla permanenza a Londra del 33enne di Chambery.

L'ex Arsenal, come noto nel mirino pure dellaaveva ritrovato una maglia da titolare nella formazione di Lampard prima dello scoppio dell' emergenza coronavirus

Calciomercato Inter, Morabito a CM.IT: "Giroud potrebbe restare al Chelsea"

"Giroud era un'opportunità di gennaio ma ora, visto che i campionati potrebbero giocarsi anche a giugno e luglio, potrebbe decidere di rimanere (rinnovando il contratto, ndr) al Chelsea per un altro anno - ha evidenziato Morabito a Calciomercato.it - Comunque tutto è ancora incerto, considerata la situazione generale che a mio avviso potrà avere qualche schiarita tra qualche settimana, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio il quadro potrebbe essere più completo".

