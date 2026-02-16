Atalanta
“Ti ammazzo”: vergogna Inter-Juve, scatta la denuncia



Minacce di ogni tipo ai suoi danni: ecco cosa sta succedendo

La gogna mediatica, così l’ha definita stamane Marotta, non è scoppiata solo ai danni di Bastoni, ma anche a quelli dell’arbitro La Penna, reo di aver espulso ingiustamente Kalulu nel derby d’Italia di sabato sera vinto per 3-2 dalla squadra di Chivu.

La Penna in Inter-Juve
“Ti ammazzo”: vergogna Inter-Juve, scatta la denuncia (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il fischietto della sezione di Roma 1 è stato ed è vittima in queste ore di un vergognoso attacco social. La Penna ha subito e sta subendo tutt’ora minacce di ogni tipo, che purtroppo coinvolgono anche la sua famiglia. Si va dal “ti sparo” al “ti ammazzo”, fino al “sappiamo dove abiti, ti veniamo a cercare”.

A quanto pare il direttore di gara capitolino, che di professione fa l’avvocato, ha già presentato denuncia alla polizia postale documentando tutte le minacce ricevute nelle ore successive al derby d’Italia. All’intervallo della partita, come testimoniano alcuni video, l’arbitro era stato invece contestato in maniera furiosa da Spalletti e i dirigenti bianconeri, Comolli su tutti.

