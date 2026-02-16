Il Procuratore Federale sta acquisendo le immagini e le testimonianze dei presenti
Prova tv per Bastoni? È stata invocata da molti nelle ultime ore, tifosi e addetti ai lavori, ma non potrà essere applicata nel caso specifico.
Come riporta Interlive.it, infatti, l’articolo 61 al comma 4 prevede quattro casi per l’utilizzo della prova Tv: rigore a favore, espulsione diretta dell’avversario (Kalulu è stato espulso per somma di ammonizioni), gol con la mano e infine evitare un gol con fallo di mano.
A rischiare una squalifica, invece, sono Damien Comolli e Giorgio Chiellini, entrambi scagliatisi contro l’arbitro La Penna sulle scali antistanti al tunnel che porta dritto agli spogliatoi.
🎥 #Juventus – Giorgio #Chiellini – prima dell’assemblea di Lega – dribbla le domande sull’infuocato #InterJuve di sabato, mentre su #Marotta: “Lo saluterò”
📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/8fQRNrkF7u
— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 16, 2026
L’ex capitano bianconero, che attualmente ricopre il ruolo di Director of Football Strategy, potrebbe cavarsela con una o due giornate. Ai sensi dell’art.35, viceversa l’Ad potrebbe essere inibito “2 mesi per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara”.