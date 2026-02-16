Atalanta
Prova tv Bastoni e squalifiche Comolli-Chiellini: Inter-Juve non è finita | VIDEO CM

Il Procuratore Federale sta acquisendo le immagini e le testimonianze dei presenti

Prova tv per Bastoni? È stata invocata da molti nelle ultime ore, tifosi e addetti ai lavori, ma non potrà essere applicata nel caso specifico.

Come riporta Interlive.it, infatti, l’articolo 61 al comma 4 prevede quattro casi per l’utilizzo della prova Tv: rigore a favore, espulsione diretta dell’avversario (Kalulu è stato espulso per somma di ammonizioni), gol con la mano e infine evitare un gol con fallo di mano.

A rischiare una squalifica, invece, sono Damien Comolli e Giorgio Chiellini, entrambi scagliatisi contro l’arbitro La Penna sulle scali antistanti al tunnel che porta dritto agli spogliatoi.

L’ex capitano bianconero, che attualmente ricopre il ruolo di Director of Football Strategy, potrebbe cavarsela con una o due giornate. Ai sensi dell’art.35, viceversa l’Ad potrebbe essere inibito “2 mesi per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara”.

