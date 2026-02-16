Atalanta
La replica di Marotta dopo la Juve: “L’Inter ha subito un torto che è costato lo scudetto”

Non si spengono le polemiche dopo il Derby d”Italia: la risposta del presidente nerazzurro

Inter-Juventus non è ancora finita. Dopo le roventi polemiche post-gara e le proteste dei bianconeri per l’arbitraggio e il rosso a Kalulu, a replicare alle accuse è direttamente Beppe Marotta.

Marotta sulle accuse dopo Inter-Juventus
Le dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell’assemblea di Lega a Milano: “La nostra posizione è molto semplice, abbiamo visto che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata. Bastoni è oggetto di una gogna mediatica che va oltre quello che è successo in campo. Alessandro non è mai stato protagonista di fatti clamorosi ed è un patrimonio della Nazionale. È totalmente ingiusto mettere in discussione una sua convocazione”.

Inter, Marotta: “Bastoni ha sbagliato, ma è un patrimonio della Nazionale”

Marotta prosegue: “Bastoni ha commesso un errore, ma chi non ne commette? Ci sono diversi giocatori diventati famosi per le simulazioni. La decisione dell’arbitro è sbagliata e lo riconosco. La scorsa stagione, però, ricordo che l’Inter ha subito un torto arbitrale contro la Roma, riconosciuto da tutti e determinante per il campionato visto che abbiamo perso lo scudetto per un punto. Noi come Inter siamo intervenuti soltanto dopo Napoli per un rigore che ha indirizzato la gara e che è stato riconosciuto dagli organi arbitrali“.

Giuseppe Marotta
Caos solo con l’Inter? Questo perché negli ultimi anni è stata la squadra più vincente. Ricordo una simulazione nel 2021 che riguardava Cuadrado in Juve-Inter, con Calvarese ad arbitrare. Quell’episodio venne definito come chiara simulazione dalla classe arbitrale e la Juventus ottenne così la qualificazione in Champions“, sottolinea Marotta. Poi su Chiellini: “Giorgio è un dirigente giovane e ancora inesperto. Non spetta a me giudicare quello che è successo sabato negli spogliatoi”.

Infine sulle accuse dello scrittore Saviano: “Non so chi sia e non gli do importanza. È tutto in mano ai nostri avvocati”.

/7
678

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

