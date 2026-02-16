Protagonista di una buona stagione con la maglia del Lecce, Wladimiro Falcone potrebbe cambiare squadra al termine del campionato in corso con il Bologna sulle sue tracce.

La squadra rossoblu, che in questa stagione si è affidata a Skorupski e Ravaglia, potrebbe decidere di cambiare in porta per il prossimo campionato con l’estremo difensore della squadra salentina che piace alla dirigenza rossoblu.

Estremo difensore classe 1995, Falcone appare pronto al salto di qualità provando a giocare per obiettivi più alti rispetto alla salvezza. Nel caso in cui dovesse arrivare la retrocessione con il Lecce, il suo destino potrebbe essere lontano dalla squadra giallorossa andando a trovare una nuova sistemazione in Serie A.

La stagione di Skorupski finora non è stata delle migliori con il polacco che era partito bene, salvo poi infortunarsi e non ritrovare ancora il miglior stato di forma. Ravaglia si è disimpegnato bene quando è stato chiamato in causa, ma non sono mancate delle incertezze anche da parte del secondo portiere rossoblu.

Il Bologna è chiamato quindi a fare delle valutazioni in ottica futura con il club che potrebbe decidere di puntare su un nuovo profilo approfittando del fatto che, in caso di retrocessione in Serie B, il Lecce non potrà chiedere cifre troppo alte per il proprio portiere.