Chiesa scaricato dal Liverpool: nuova maglia per 20 milioni

Cambia di nuovo il futuro di Federico Chiesa: ecco le ultimissime sull’ex Juventus, tutto quello che sta accadendo.

Sabato è stato schierato titolare in FA Cup contro il Brighton, ma Federico Chiesa ha deluso e si avvicina a grandi passi l’addio al Liverpool al termine di questa stagione. Il 28enne originario di Genova è stato accostato anche alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, ma alla fine l’affare è sfumato ed è rimasto in Inghilterra.

Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato.it

Permanenza in Premier League che, però, rischia di avere i giorni contati. Chiesa, infatti, non rientra più nei piani della dirigenza dei Reds e in estate potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’ingaggio da circa 7,5 milioni di euro a stagione rappresenta un ostacolo non di poco conto visto che sarebbero pochi i club a poter garantire questo tipo di stipendio, ma in ogni caso la sua avventura al Liverpool sembra essere ormai arrivata al capolinea.

Resta da capire chi si farà nuovamente sotto in estate per acquistarlo, con la Juve che potrebbe nuovamente provare a riportarlo in bianconero. Come andrà a finire?