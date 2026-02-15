Atalanta
Inter-Juve, Chivu ammette su Kalulu: “Episodio dubbio, lo dico anche a Bastoni”

Foto dell'autore

L’Inter la spunta sulla Juventus grazie al gol decisivo al 90′ di Zielinski: le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro

Cristian Chivu tira un sospiro di sollievo dopo la rocambolesca vittoria della sua Inter nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Chivu in conferenza dopo Inter-Juve
Cristian Chivu in conferenza dopo Inter-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Esposito e Zielinski decisivi nello scoppiettante big match di San Siro: “Abbiamo messo cuore e determinazione, è l’unica cosa positiva della partita oltre al risultato. Siamo stati un po’ ingenui, dovevamo gestirla meglio. Spero che questa vittoria ci dia qualcosa di importante e maggiore fiducia su quelle che sono le nostre ambizioni”, esordisce in conferenza stampa l’allenatore nerazzurro.

Chivu si sofferma poi sui cambi nella ripresa: “Alle volte ci intestardiamo a fare delle cose che non sono funzionali. Con Diouf mi serviva maggiore freschezza, abbiamo messo anche le tre punte perché volevamo vincerla. Il ragazzino Esposito ci ha dato tanto in un momento dove non riusciamo ad esprimerci come volevamo”.

Polemiche roventi e Juve imbufalita per l’arbitraggio di La Penna, Chivu dice la sua in proposito: “Il rosso a Kalulu? Questo è il calcio, è un episodio dubbio, ci sono favori e sfavori. È un tocco leggero, era già ammonito: in questi casi non devi metter l’arbitro in condizioni di fischiare. Lo dico sempre anche ai miei giocatori, com’è successo con lo stesso Bastoni nel match contro il Liverpool“, conclude l’allenatore dell’Inter.

