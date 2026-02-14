PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus 3-2: Esposito, che impatto! Di Gregorio è un caso

Voti, top e flop del Derby d’Italia di San Siro, valido per la 25° giornata del campionato di Serie A. Allo scadere decide alla stoccata di Zielinski
Match dalle mille emozioni tra Inter e Juventus, che non ha deluso le attese. Alla fine è il rasoterra mortifero di Zielinski a decidere il Derby d’Italia e a consegnare tre punti vitali alla capolista per la corsa scudetto.
Di Gregorio la combina grossa all’inizio, con la squadra di Spalletti che grazie a Cambiaso risponde ai padroni di casa. La contestata espulsione (doppio giallo) di Kalulu cambia la partita, con l’Inter che nella ripresa torna avanti grazie al perentorio colpo di testa del neo-entrato Esposito. La Juve però non si arrende e trova il centro del nuovo pari grazie al guizzo di capitan Locatelli. Ma non è ancora finita: al 90’ il rinato Zielinski trova il sigillo del 3-2 nerazzurro, facendo esplodere San Siro.
Voti, top e flop di Inter-Juve: Zielinski rinato, cuore Locatelli
INTER
TOP: Esposito 7,5 – Juve in dieci e Chivu che si gioca la carta delle tre punte, mandando dentro Pio Esposito. E il canterano (sull’assist telecomandato del solito Dimarco) lo ripaga con l’imperioso stacco che vale il nuovo vantaggio nerazzurro. Gol che risulta pesantissimo, anche grazie al rasoterra vincente al 90′ di Zielinski. Che impatto!
FLOP: Luis Henrique 4,5 – Entra nell’azione dell’1-0 nerazzurro, ma per meriti principalmente degli avversari (Di Gregorio nello specifico). Sul pareggio della Juve – in compartecipazione con Bisseck – si addormenta e lascia strada libera a Cambiaso. Il ritorno di Dumfries sarà un toccasana per Chivu…
- Sommer 6,5
- Bisseck 5,5
- Akanji 6
- Bastoni 5 (46′ Carlos Augusto 6)
- Luis Henrique 4,5 (66′ Esposito 7,5)
- Barella 5,5 (53′ Calhanoglu 6,5)
- Zielinski 7,5
- Sucic 5,5 (66′ Diouf 6)
- Dimarco 6,5
- Lautaro Martinez 5
- Thuram 6,5 (86′ Bonny SV)
- All. Chivu 6,5
JUVENTUS
TOP: Locatelli 7 – Partita sempre di grande sacrificio e da equilibratore della squadra bianconera. Si fa beffare (insieme a Kelly) da Esposito, ma subito dopo si riscatta con la zampata che vale il 2-2 per la ‘Vecchia Signora’. Lotta e tanto cuore: capitano vero, ma alla fine non basta.
FLOP: Di Gregorio 4 – Topica clamorosa sul vantaggio dell’Inter: sbaglia l’intervento (e piede) sul destro senza pretese di Luis Henrique e la deviazione di Cambiaso non può bastare per giustificare la ‘papera’ del portiere bianconero. Errore pesante, che alimenta i dubbi sul valore (e il futuro) dell’ex della contesa. Rimane immobile anche sulla stoccata decisiva di Zielinski.
- Di Gregorio 4
- Kalulu 5
- Bremer 6
- Kelly 5,5
- Cambiaso 6,5 (77′ Openda SV)
- Locatelli 7
- Miretti 6 (61′ Cabal 5,5)
- Conceicao 6 (46′ Holm 5,5)
- McKennie 6,5
- Yildiz 5,5 (75′ Boga 6)
- David 5 (61′ Koopmeiners 5,5)
- All. Spalletti 6
ARBITRO: La Penna 4,5
Serie A, il tabellino di Inter-Juventus: esulta Chivu, Derby d’Italia amaro per Spalletti
L’Inter fa sul il Derby d’Italia e compie un altro passo fondamentale nella lotta al titolo. Esposito e Zielinski trascinano la formazione di Chivu, mentre l’ex Spalletti paga la ‘papera’ dell’incerto Di Gregorio e il rosso per doppia ammonizione prima dell’intervallo di Kalulu. Furenti le proteste del tecnico e della dirigenza bianconera per la decisione dell’arbitro La Penna.
INTER-JUVENTUS 3-2
17′ Aut. Cambiaso (I); 26′ Cambiaso (J); 76′ Esposito (I); 83′ Locatelli (J); 91′ Zielinski (I)
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (46′ Carlos Augusto); Luis Henrique (66′ Esposito), Barella (53′ Calhanoglu), Zielinski, Sucic (66′ Diouf), Dimarco; Lautaro Martinez Thuram (86′ Bonny). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Frattesi, Mkhitaryan. Allenatore: Chivu
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (77′ Openda); Locatelli, Miretti (61′ Cabal); Conceicao (46′ Holm), McKennie, Yildiz (75′ Boga); David (61′ Koopmeiners). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Adzic, Kostic, Zhegrova, Boga, Openda. Allenatore: Spalletti
Arbitro: La Penna (sez. Roma)
VAR: Chiffi
Ammoniti: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I), Calhanoglu (I), Chivu (I), Zielinski (I)
Espulsi: Kalulu (R)
Note: recupero 2′ e 4′; presenti 75.515 spettatori (incasso lordo di 8.587.129 euro) per il Derby d’Italia del ‘Meazza’