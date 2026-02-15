Bastoni, niente convocazione in Nazionale: il duro messaggio

Ancora polemiche il giorno dopo il derby d’Italia tra Inter e Juventus: l’ultimo annuncio lascia i tifosi a bocca aperta.
Il giorno dopo Inter-Juventus non si accennano a placare le polemiche per l’arbitraggio di Federico La Penna. Sotto la lente di ingrandimento è finita soprattutto la simulazione di Bastoni (già ammonito), che ha convinto l’arbitro ad ammonire per la seconda volta Kalulu e, dunque, ad espellerlo. I bianconeri hanno provato fino alla fine a rimanere in partita sfiorando anche l’impresa col pareggio di Locatelli, ma in extremis la squadra di Chivu ha conquistato l’intera posta in palio grazie alla grande conclusione dalla distanza di Zielinski.
Il comportamento di Alessandro Bastoni (che dopo simulazione e il rosso a Kalulu ha esultato in maniera eccessiva) proprio non è andato giù ai tifosi e agli addetti ai lavori. A criticare il centrale nerazzurro è in queste ore addirittura l’ex Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che ha detto la sua attraverso un messaggio sintetico ma forte: “Bastoni non va convocato in Nazionale“.
Resta da capire quale sarà la decisione definitiva del commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso: secondo voi come andrà a finire?