Inter-Hornicek: quanto costa il portiere del Braga | CM

Il classe 2002 del Braga è uno dei migliori portiere della Liga Portugal

L’Inter è a caccia di un nuovo portiere, forse di due perché i prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi ad Appiano del vice di Sommer, in scadenza a giugno, vale a dire Josep Martinez. Nei giorni scorsi ai nerazzurri è stato accostato pure Lukas Hornicek, classe 2002 del Braga,

Calciomercato.it non ha raccolto conferme, ma neanche smentite circa l’interesse dell’Inter per l’estremo difensore ceco, uno dei migliori nel ruolo della Liga Portugal. Alto 198 cm, Hornicek è di proprietà del Braga dal 2019, tuttavia è nella stagione 2021/2022 che ha fatto il suo esordio in prima squadra.

Settanta le presenze in tutto fino ad oggi dell’estremo difensore di Vysoke Myto, legato al club lusitano da un contratto che scade nel 2028. Seconto quanto appreso da Calciomercato.it, Hornicek è destinato alla cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Attualmente il Braga lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, cifra lontana dai 32 incassati per Roger Fernandes qualche mese fa. Quella dell’esterno originario della Guinea rappresenta la cessione più onerosa della storia della società presieduta da Antonio Salvador.

Per quanto riguarda il post Sommer, comunque, l’Inter pensa soprattutto a portieri che già conoscono la Serie A. Il preferito della dirigenza, o meglio di Ausilio è Vicario ora al Tottenham.