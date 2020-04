Inter, Godin in partenza: le ultime

CALCIOMERCATO INTER GODIN / Non sta andando come ci si aspettava la stagione di Diego Godin all'Inter.

In crescita nell'ultimo periodo dopo qualche difficoltà nell'adattamento alla nuova difesa a tre di, il centrale uruguaiano è stato di fatto scavalcato dal giovanissimonelle gerarchie del tecnico nerazzurro e anche per questo ad un solo anno dal suo arrivo a Milano potrebbe già partire. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Per Godin si è parlato timidamente di un possibile ritorno in Liga. Complicato l'Atletico Madrid, in calo anche le quotazioni del Valencia non solo per motivi economici. Secondo 'Tuttosport' dunque il futuro dell'uruguaiano dovrebbe essere in Premier League. La pista Tottenham si sarebbe raffreddata, ma il Manchester United non molla e non avrebbe grossi problemi ad accollarsi il pesante ingaggio percepito dal giocatore.