Frattesi tra campo e mercato: lo scambio che vuole fare l’Inter

La scelta di Chivu per il match con l’Udinese e quella della dirigenza in ottica cessione

Il nome di Frattesi resta tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato. La novità delle ultime ore, però, riguarda il campo. Il classe ’99 era dato tra i titolari oggi con l’Udinese nell’anticipo delle 15 della 21esima giornata di Serie A.

Tra infortuni e turnover in vista del big match di Champions con l’Arsenal, Cristian Chivu è stato ‘costretto’ ancora una volta a mescolare le carte: per Frattesi una maglia da titolare un mese e mezzo dopo l’ultima volta, il 3 dicembre scorso in Coppa Italia contro il Venezia? Niente da fare, anche stavolta è partito dalla panchina

A Udine il play è stato Zielinski, con Mkhitaryan e Barella ai suoi lati. Davanti il tecnico romeno si è affidato dal 1′ alla coppia Lautaro-Pio Esposito. Sponda friulana, Runjaic ha schierato i suoi con un 4-4-1-1, con Atta alle spalle dell’unica punta Davis.

I bianconeri, ricordiamolo, erano privi Zaniolo ai box dopo l’intervento al ginocchio. L’ex Roma avrebbe comunque saltato a prescindere la partita poiché squalificato.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-INTER

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotroswki, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. All.: Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All.: Chivu

La titolarità difficilmente avrebbe cambiare lo status di Frattesi. Per Chivu rimane una riserva, un giocatore da sfruttare più a gara in corso che dall’inizio. In ottica mercato finora c’è stato tanto fumo e poco arrosto, la Juventus resta in cima ai suoi desideri ma i bianconeri hanno altre priorità.

Il Galatasaray si è defilato dopo avergli prospettato un ingaggio da circa 5 milioni, quindi al momento – siccome è impossibile uno scambio con Nico Gonzalez e cioè con l’Atletico Madrid – c’è in piedi soltanto la possibilità di un approdo in Premier League. Tiago Pinto vorrebbe portarlo al Bournemouth, anche se nelle scorse ore ha chiuso l’operazione Toth.

Le altre piste sono rappresentate dal Newcastle (ci provò alla fine dello scorso mercato estivo) e, soprattutto, dal Nottingham Forest. Con quest’ultimo, l’Inter farebbe anche subito uno scambio con Ndoye, lo svizzero ex Bologna molto stimato dal Ds Ausilio.

Sarebbe perfetto per coprire la casella del terzino destro, aspettando il rientro di Dumfries, ma al momento il Nottingham non ci pensa proprio a lasciarlo partire. Del resto ci ha investito circa 40 milioni solo sei mesi fa.