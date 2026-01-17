Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sogna il grande ritorno: Inter, firma a costo zero

Foto dell'autore

Con la prima squadra ha già disputato 170 partite e vinto 4 campionati

Quello di Perisic sarebbe senz’altro un grande oltre che clamoroso ritorno. Il croato ha aperto, è pronto a rivestire la maglia nerazzurra come è stato scritto qui su Calciomercato.it.

L’ostacolo, neanche a dirlo, è il PSV che non vuole privarsene nel bel mezzo della stagione. Staremo a vedere, magari il classe ’89 uscirà allo scoperto chiedendo ufficialmente la cessione all’Inter.

Chivu prima di Parma-Inter
Sogna il grande ritorno: Inter, firma a costo zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A proposito di Inter e di grandi ritorni, in queste ore sta prendendo quota quello di Yann Sommer al Basilea. Fonti svizzere assicurano che il club rossoblù sogna di ingaggiare il portiere fresco 37enne e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il club di viale della Liberazione è in cerca da tempo di un erede.

Per gli elvetici, dunque, sarebbe un’operazione a costo zero. Un’operazione anche ‘romantica’, visto che l’estremo difensore interista è cresciuto nel loro settore giovanile e affermatosi in prima squadra per poi spiccare il volo destinazione Germania, Borussia M’Gladbach.

Sommer durante una partita dell'Inter
Inter, Sommer via a giugno: il Basilea sogna il grande ritorno (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sommer ha difeso la porta del Basilea in 170 partite, vincendo 4 campionati consecutivi e due coppe nazionali. Dal 2023 è il portiere titolare dell’Inter, con la quale ha vinto lo Scudetto della seconda stella nella stagione 2023/2024, la prima per lui in nerazzurro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie