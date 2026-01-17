Sogna il grande ritorno: Inter, firma a costo zero

Con la prima squadra ha già disputato 170 partite e vinto 4 campionati

Quello di Perisic sarebbe senz’altro un grande oltre che clamoroso ritorno. Il croato ha aperto, è pronto a rivestire la maglia nerazzurra come è stato scritto qui su Calciomercato.it.

L’ostacolo, neanche a dirlo, è il PSV che non vuole privarsene nel bel mezzo della stagione. Staremo a vedere, magari il classe ’89 uscirà allo scoperto chiedendo ufficialmente la cessione all’Inter.

A proposito di Inter e di grandi ritorni, in queste ore sta prendendo quota quello di Yann Sommer al Basilea. Fonti svizzere assicurano che il club rossoblù sogna di ingaggiare il portiere fresco 37enne e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il club di viale della Liberazione è in cerca da tempo di un erede.

Per gli elvetici, dunque, sarebbe un’operazione a costo zero. Un’operazione anche ‘romantica’, visto che l’estremo difensore interista è cresciuto nel loro settore giovanile e affermatosi in prima squadra per poi spiccare il volo destinazione Germania, Borussia M’Gladbach.

Sommer ha difeso la porta del Basilea in 170 partite, vincendo 4 campionati consecutivi e due coppe nazionali. Dal 2023 è il portiere titolare dell’Inter, con la quale ha vinto lo Scudetto della seconda stella nella stagione 2023/2024, la prima per lui in nerazzurro.