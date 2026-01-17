Atalanta
Colpo di scena Donnarumma: l’annuncio esplosivo dell’agente

Il portiere della Nazionale era nei piani dell’Inter per il post Sommer

Donnarumma in Serie A, ci risiamo. È ripartita il tam-tam dopo che l’agente del portiere della Nazionale ha aperto di nuovo al riapprodo in Italia del suo assistito, che alla fine dello scorso mercato estivo ha lasciato il PSG per trasferirsi al Manchester City.

Donnarumma dopo una vittoria col Manchester City
Colpo di scena Donnarumma: l'annuncio esplosivo dell'agente

“In Inghilterra è felice, sta ritrovando serenità – le parole di Enzo Raiola intervistato dalla ‘Rai’ – Ritorno? Qualora dovesse presentarsi la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo“.

Prima dell’addio al Paris Saint-Germain, quando era ancora con un contratto in scadenza a giugno 2026, il classe ’99 era nei piani dell’Inter. I nerazzurri, con Marotta in testa, pregustavano il grande colpo a zero proprio nell’estate 2026.

La pista, però, è definitivamente tramontata con la decisione dei parigini di metterlo sul mercato, in primis per evitare di perderlo gratis solo 12 mesi dopo. Insomma, di subire un altro smacco in stile Mbappe.

L’ostacolo per un suo ritorno in Italia, ricordando che da parte sua c’era la disponibilità a traslocare all’Inter, cioè alla rivale cittadina del ‘suo’ Milan, era e sarebbe sempre l’ingaggio. Con il City si è legato fino al 2030, con opzione per un altro anno, a fronte di uno stipendio da circa 15 milioni lordi a salire.

