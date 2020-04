Calciomercato Milan, colpo Rakitic: la conferma dalla Spagna!

CALCIOMERCATO MILAN RAKITIC / Non solo giovani ma anche calciatori esperti. Il Milan - come dichiarato qualche settimana fa da Ivan Gazidis - è pronto ad intervenire sul mercato per allestire una rosa, fatta col giusto mix di giocatori in erba ed d'esperienza. L'acquisto di Zlatan Ibrahimovic, che ha dato una mano importante ai compagni a crescere, ha invertito la rotta in casa Milan, che si prepara a nuovi arrivi di spessore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

A prescindere dalla permanenza dello svedese dunque, la nuova squadra non sarà fatta da solo giovani.

Dalla Spagna giunge notizia di un Milan pronto a sferrare un nuovo attacco per Ivan. La conferma arriva da Mundo Deportivo, che riporta informazioni vicine al calciatore. Il Milan, che ci ha provato più volte nelle ultime sessioni di calciomercato , si prepara dunque a sfidare altri club come l'e l'. Tagliato fuori, invece, sembra essere il Siviglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Yonghong Li attacca Singer: "Il club merita di meglio"

Calciomercato Milan, ritorno Thiago Silva: c'è l'annuncio!