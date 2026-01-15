Como-Milan, decisione pazzesca in questi minuti: Allegri non ci crede

Ultim’ora a dir poco sorprendente in vista del match tra Como e Milan: Massimiliano Allegri stenta a crederci.

Cresce l’attesa per la sfida tra Como e Milan, recupero della sedicesima giornata di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45. L’undici di Fabregas è in formissima e cerca la quarta vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, mentre i rossoneri vogliono riprendere a correre dopo i due pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina.

I presupposti, insomma, per assistere a un match avvincente e aperto a qualsiasi tipo di risultato ci sono tutti. In casa Milan, intanto, c’è da registrare una clamorosa decisione proprio a poche ore dalla gara in programma allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’.

Como-Milan, Fullkrug convocato: da non credere

L’ultimo arrivato Niclas Fullkrug, che nei giorni scorsi si era infortunato e che sembrava poter tornare in campo tra un mese, è stato regolarmente convocato per il match contro il Como: l’infrazione alla falange del piede fa ancora male, ma ieri il centravanti tedesco si è allenato con il resto dei compagni di squadra e stringerà i denti per essere almeno in panchina.

Un recupero che ha del miracoloso e che lascia senza parole Max Allegri: il tecnico del Milan, in ogni caso, non cambierà idea sull’undici da mandare in campo e si affiderà quasi sicuramente al tandem offensivo composto da Nkunku e Leao.