Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recupero

Foto dell'autore

Brutte notizie per il Milan per quello che riguarda Niclas Fullkrug con il centravanti rossonero che si è infortunato con un dito del piede rotto.

Dopo sole due presenze con la maglia del Milan Niclas Fullkrug si è infortunato e ne avrà per diverso tempo. Una brutta notizia per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del proprio attaccante per diverse settimane.

Niclas Fullkrug
Infortunio per Fullkrug, i tempi di recupero (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una vera e propria tegola per i rossoneri che dovranno fare a meno del centravanti tedesco almeno per un mese. Una notizia che andrà a cambiare anche quello che è il mercato del Milan con il club che bloccherà la cessione di Nkunku, finito nel mirino del Fenerbahce.

Una batosta per i rossoneri che avevano acquistato il centravanti dal West Ham per mettere la punta a disposizione di Massimiliano Allegri considerato anche il fatto che Santiago Gimenez è fuori dai giochi per via dell’operazione che lo terrà fuori fino alla fine di febbraio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie