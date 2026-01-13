Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recupero

Brutte notizie per il Milan per quello che riguarda Niclas Fullkrug con il centravanti rossonero che si è infortunato con un dito del piede rotto.

Dopo sole due presenze con la maglia del Milan Niclas Fullkrug si è infortunato e ne avrà per diverso tempo. Una brutta notizia per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del proprio attaccante per diverse settimane.

Una vera e propria tegola per i rossoneri che dovranno fare a meno del centravanti tedesco almeno per un mese. Una notizia che andrà a cambiare anche quello che è il mercato del Milan con il club che bloccherà la cessione di Nkunku, finito nel mirino del Fenerbahce.

Una batosta per i rossoneri che avevano acquistato il centravanti dal West Ham per mettere la punta a disposizione di Massimiliano Allegri considerato anche il fatto che Santiago Gimenez è fuori dai giochi per via dell’operazione che lo terrà fuori fino alla fine di febbraio.