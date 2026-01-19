Wladimiro Falcone cambia maglia in Serie A, ci pensa una big

Wladimiro Falcone sta vivendo un’ottima stagione con la maglia del Lecce e il portiere potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione per trasferirsi in una squadra che lotta per l’Europa.

Il futuro di Falcone potrebbe essere lontano da Lecce, soprattutto nel caso in cui la squadra di Di Francesco non dovesse raggiungere la salvezza, raggiunta ora in classifica anche dalla Fiorentina.

L’estremo difensore dei salentini sta vivendo una buona stagione dal punto di vista personale, mettendosi in mostra in più di un’occasione. L’ultima è stata a San Siro, quando Falcone è capitolato solamente davanti al colpo di testa di Fullkrug che ha regalato i tre punti agli uomini di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Falcone può cambiare squadra: ci pensa un club italiano

Il Bologna starebbe valutando il profilo di Falcone in vista della prossima stagione. Il portiere del Lecce è finito nel mirino dei rossoblu che in estate dovranno decidere su chi puntare per la propria porta.

Lo scorso ottobre Skorupski ha rinnovato il contratto col Bologna, ma un infortunio lo ha fermato con Ravaglia che si è preso la titolarità, alternando grandi prestazioni a qualche partita meno sicura. A fine campionato il club dovrà decidere su chi puntare, ma non è da escludere che si possa ripartire da un nuovo profilo con Falcone che piace molto al club.

Nel caso in cui il Lecce dovesse retrocedere in Serie B sarebbe più semplice strapparlo ai salentini con Falcone che potrebbe arrivare a Bologna per giocarsi il posto con Skorupski per una stagione, in attesa che arrivi la scadenza del contratto del portiere polacco nel giugno del 2027.

Oltre al Bologna, anche la Fiorentina starebbe valutando il suo profilo per sistemare la propria porta nel caso in cui dovesse arrivare l’addio di David De Gea al club viola alla fine del campionato in corso.