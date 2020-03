CALCIOMERCATO ROMA GOTZE / Mario Gotze è uno dei giocatori in scadenza di contratto più interessanti del panorama mondiale. Il tedesco, eroe della finale del Mondiale vinta dalla Germania nel 2014 contro l'Argentina, è destinato a fine stagione a lasciare il Borussia Dortmund.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in patria è rimbalzata la voce di un possibile approdo alla. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La dirigenza giallorossa potrebbe così assicurarsi un giocatore d'esperienza e di grande qualità come Gotze. La concorrenza è forte, soprattutto in Italia. Detto dell'interessamento del Milan, la 'Bild' rilancia la forte candidatura anche di Napoli e Inter ma la Roma avrebbe già contattato l'entourage del giocatore per portarsi avanti nella trattativa e nei discorsi.