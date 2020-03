Coronavirus, Michela Persico: "Per Rugani risponde la Juventus"

CORONAVIRUS PERSICO RUGANI / Torna a parlare Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, risultata positiva come il giocatore al coronavirus. La giornalista è intervenuta a 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, raccontando la sua esperienza: "Avrei voluto dare la notizia della mia gravidanza in tempi migliori, ma si è venuto a sapere così - ha spiegato - Non c'è molto da dire sul caso di Daniele, per lui risponde la Juventus. Nel mio caso, sono stata fortunata in questa situazione. Lui aveva i classici sintomi del coronavirus, il club ha ritenuto opportuno di monitorarlo. Ero molto preoccupata essendo incinta e per di più per la prima volta, sono stata monitorata anch'io ma mi dispiace molto per le polemiche che sono scaturite.

Quando ho saputo di Daniele la testa mi è andata in corto circuito per dieci minuti, la mia testa ha iniziato a farsi mille domande su di lui, su di me e sul bambino. Non sapevo a chi rivolgermi in quel momento per tranquillizzarmi, oltretutto i miei sono di Bergamo, nella zona più colpita. Mi sono informata presso medici che conosco per capire se potessero esserci problemi per il bambino".

