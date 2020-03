EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 28 MARZO / Appuntamento quotidiano con il bollettino italiano relativo all'emergenza coronavirus. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha parlato in conferenza stampa fornendo dati aggiornati: oggi si sono registrati 3851 positivi e 756 deceduti in più. In questo momento sono ricoverate 27386 persone, mentre 3906 sono quelle in terapia intensiva.

Il 58% dei positivi, quindi (42588 persone), è in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi molto lievi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 646 i guariti. In totale, gli italiani che hanno contratto il nuovo coronavirus sono 97689, di cui 73880 risultano ancora positivi.

