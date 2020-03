CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DE BEEK POGBA AJAX / Sono giorni fondamentali per il futuro del calcio italiano, la Figc e le leghe continuano a discutere delle soluzioni a breve e lungo termine per salvare la stagione e i club. Tante le ipotesi, che riguardano anche un'eventuale maxi sessione di calciomercato. In ogni caso le società sono sempre attive e attente anche telefonicamente, forse in questi giorni con una maggiore attenzione alla programmazione, visti i tempi duri a livello economico.

Calciomercato Juventus, van de Beek prima alternativa a Pogba: contatti intensificati

La Juventus dovrà cambiare qualcosa a centrocampo, con le possibili cessioni di Pjanic e magari Rabiot, oltre a Khedira e Matuidi, con quest'ultimo che dovrebbe in ogni caso rinnovare. Il sogno di Paratici resta quello di riportare a casa Paul Pogba, ma la concorrenza è comunque alta e si chiama soprattutto Real Madrid. Lo United vuole una cifra molto alta e anzi spera addirittura di rinnovare il contratto al francese, ma Zidane lo ha scelto come top player per costruire il futuro dei blancos.

Non sarà facile, nonostante l'affetto del classe '93 per i bianconeri e i buoni rapporti con. Per questo la Juve vaglia anche alcune alternative: la prima è quella che porta a Donny van de Beek

Il centrocampista dell'Ajax è stato più volte vicino al Real, ma lo stesso Zidane ne ha bloccato l'acquisto, proprio perché l'obiettivo primario è Pogba. Come riporta il giornalista di 'Rai Sport' Paolo Paganini, i bianconeri hanno intensificato i contatti con il club olandese per van de Beek, classe '97, seguito a lungo anche dall'Inter e un altro dei grandi protagonisti - insieme a de Ligt - dell'eliminazione ai quarti di Champions della squadra di Allegri lo scorso anno.

