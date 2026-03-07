PAGELLE e TABELLINO Juventus-Pisa 4-0: Yildiz il regalo per Spalletti, David fa arrabbiare lo Stadium

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A. La squadra bianconera si sblocca nella ripresa, trascinata dal suo numero 10

La Juventus si sblocca nella ripresa e all’Allianz Stadium travolge per 4-0 il Pisa nell’anticipo serale della 28° giornata di Serie A.

La squadra di Spalletti torna a vincere dopo oltre un mese e cinque gare all’asciutto, trascinata dal suo numero 10: da falso nueve Yildiz si prende la scena e torna al gol alla sua maniera. Il turco firma anche l’assist per il vantaggio di Cambiaso, nel mezzo il raddoppio di Thuram. Nel recupero è Boga a firmare il poker della Juve, con l’ivoriano al secondo centro consecutivo.

Da applausi anche la prestazione di Conceicao: al portoghese è mancata solo la gioia personale. Altra bocciatura invece per David, fuori all’intervallo e beccato dal pubblico dello ‘Stadium’.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Pisa: Conceicao da applausi, notte insonne per Coppola

JUVENTUS

TOP: Yildiz 8 – Parte con troppa frenesia, poi inizia a spaventare gradualmente la retroguardia pisana. Nel secondo tempo fa tutta la differenza del mondo in tandem con Conceicao (altro super protagonista del match): pennella l’assist per Cambiaso, mentre sul 3-0 si mette in proprio con una gemma da campione. Più incisivo da falso nueve dopo l’uscita dal campo di David. Alla Baggio, da ‘nove e mezzo’.

FLOP: David 4 – Si fa rimontare da Calabrese sul filtrante di Yildiz e non sfrutta a dovere un cross al bacio di Cambiaso. Resta ancora all’asciutto e non dà mai la sensazione di poter far male alla difesa ospite. E stavolta anche in rifinitura sbaglia diversi palloni: il pubblico rumoreggia, mentre Spalletti aspetta con ansia Vlahovic…

Perin 6,5

Kalulu 6

Gatti 5,5 (46′ Kelly 6)

Bremer 6

Cambiaso 7

Locatelli 6,5

Thuram 7 (76′ Koopmeiners SV)

Conceicao 7,5 (76′ Miretti SV)

McKennie 6,5

Yildiz 8 (82′ Kostic SV)

David 4 (46′ Boga 7)

All. Spalletti 7

PISA

TOP: Moreo 6,5 – Come all’andata (doppio legno) va a un passo dal gol dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio, stoppato dal volo felino di Perin. Tiene in apprensione i centrali bianconeri e crea spazio per i compagni sulla trequarti della Juventus.

FLOP: Coppola 4,5 – Conceicao sbuca da tutte le parti e fa venire il mal di testa al giovane difensore nerazzurro. Non riesce mai a prendere le contromisure al frizzante portoghese e si fa infilare con troppa facilità sull’1-0 di Cambiaso. Notte insonne.

Nicolas 5,5

Calabresi 5,5

Caracciolo 5

Coppola 4,5

Leris 5,5 (60′ Cuadrado 5)

Hojholt 5 (60′ Piccinini 5)

Marin 5 (60′ Loyola 5)

Aebischer 5

Angori 6,5

Moreo 6,5

Durosinmi 6 (76′ Iling-Junior SV)

All. Hiljemark 5

Serie A, il tabellino di Juventus-Pisa: Spalletti ritrova la vittoria

Thuram firma il momentaneo 2-0 e va a festeggiare insieme ai compagni in panchina con Luciano Spalletti, nel giorno del 67° compleanno del tecnico. Yildiz regala all’ex Ct una vittoria che mancava dal 2 febbraio, con la Juve che riprende la corsa per l’obiettivo Champions. La ‘Vecchia Signora’ cambia marcia nella ripresa e il Pisa affonda, con Cuadrado fischiassimo dal suo ex pubblico.

JUVENTUS-PISA 4-0

56′ Cambiaso (J); 65′ Thuram (J); 74′ Yildiz (J); 93′ Boga (J)

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (46′ Kelly), Cambiaso; Locatelli, Thuram (76′ Koopmeiners); Conceicao (76′ Miretti), McKennie, Yildiz (82′ Kostic), David (46′ Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Adzic, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris (60′ Cuadrado), Hojholt (60′ Piccinini), Marin (Loyola), Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi (76′ Iling-Junior). A disposizione: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Wendel, Tramoni, Akinsanmiro, Toure, Stengs, Raul Albiol, Stojikovic. Allenatore: Hiljemark

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Marini

Ammoniti: Marin (P), Leris (P), Caracciolo (P), Bremer (J)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 39.172 spettatori (887 nel settore ospiti) per la sfida dell’Allianz Stadium