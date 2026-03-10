Atalanta
Esonero Tudor, due partite per salvare la panchina al Tottenham

Foto dell'autore

Momento non facile per il Tottenham con gli Spurs che devono fare i conti con una classifica davvero difficile, trovandosi con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione a nove partite dalla fine del campionato.

Igor Tudor
Esonero Tudor, le ultime (Ansa Foto) – calciomercato.it

Igor Tudor, arrivato sulla panchina degli Spurs al posto di Frank, non è riuscito a cambiare l’andamento della squadra che ha collezionato tre sconfitte su tre da quando il croato è alla guida della formazione londinese.

Tre ko molto pesanti per la formazione londinese che è crollata ulteriormente in classifica arrivando a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione. Ora per Tudor diventeranno fondamentali le prossime uscite della propria squadra, a partire dalla sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Chiaro che, al momento, la competizione europea non sia il primo obiettivo del Tottenham, ma la dirigenza non digerirebbe un altro brutto ko.

Sarà fondamentale, probabilmente, la prossima sfida sul campo del Liverpool in programma il 15 marzo. In caso di ko la panchina di Tudor potrebbe saltare dopo sole quattro partite di campionato con gli Spurs pronti a correre ai ripari per provare a centrare una salvezza che sarebbe fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico.

