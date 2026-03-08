Juventus, tra rientro e rinnovo: Vlahovic scalpita e fa felice Spalletti

Il centravanti serbo è vicino al ritorno in campo dopo la lunga assenza per l’infortunio alla coscia

La Juventus è tornata subito ad allenarsi alla Continassa all’indomani del poker rifilato al Pisa, che ha rimesso in corsa la formazione di Spalletti in chiave quarto posto.

La ‘Vecchia Signora’ ritrova vittoria e morale, con i tre punti che mancavano addirittura dal primo febbraio in casa bianconera. Luciano Spalletti sorride e non solo per il 4-0 rifilato ieri sera ai toscani: si avvicina sempre di più infatti il rientro in campo di Dusan Vlahovic, che questa mattina per la prima volta si è allenato interamente con la squadra.

Un gruppo ridotto visto che chi ha giocato ieri ha svolto una seduta defaticante, ma un segnale comunque importante in vista del ritorno tra i convocati del centravanti serbo. Presente anche Milik, con Spalletti che ha concesso due giorni di riposo al termine dell’allenamento odierno.

Juve, scocca l’ora di Vlahovic: ritorno in campo e vertice per il rinnovo

Vlahovic nei giorni scorsi si era allenato parzialmente con i compagni di squadra e c’è ottimismo per ritornare a disposizione di Spalletti per la trasferta di sabato sera contro l’Udinese.

🇷🇸 #Juventus – Dusan #Vlahovic in gruppo oggi per tutto l’allenamento, insieme a chi non è sceso in campo ieri sera col Pisa. Ottimismo per la convocazione del centravanti serbo per la trasferta di sabato a Udine 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ENhQ7u3PWE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 8, 2026

L’ex Fiorentina ieri era a bordocampo per incitare la squadra ed è assente dai campi di gioco dal 29 novembre, quando nel match con il Cagliari si era procurato una grave lesione all’adduttore della coscia sinistra. Dopo tre mesi e mezzo Vlahovic è quindi pronto a rientrare e potrebbe essere l’ago della bilancia nella lotta per un piazzamento Champions della Juventus. Spalletti aspetta con ansia il numero nove, considerando anche il rendimento deludente di David e Openda nel reparto offensivo.

Fuori dal campo si gioca invece la partita per il rinnovo di contratto di Vlahovic, in scadenza il 30 giugno. L’attaccante ha dato la priorità alla Juve e c’è l’apertura per arrivare a un possibile accordo per il prolungamento. La dirigenza bianconera nel prossimo incontro metterà sul piatto un ingaggio sensibilmente al ribasso da 5-6 milioni fissi più bonus, rispetto ai 12 milioni netti che il giocatore percepisce nella stagione in corso.