Torna in Serie A per firmare con la Juve: c’è la ‘benedizione’ di Buffon

Nuovo affare per la corsia destra: “Sta facendo molto bene”

C’è la ‘benedizione’ di Gigi Buffon all’operazione che potrebbe mettere in piedi la Juve nel prossimo calciomercato estivo. A gennaio Holm è stata una toppa, peraltro lo svedese si è subito infortunato, motivo per cui i bianconeri torneranno alla carica per rinforzare la corsia destra.

Buffon a un evento
Torna in Serie A per firmare con la Juve: c'è la 'benedizione' di Buffon

Spalletti vuole rinforzi mirati per alzare davvero il livello della Juventus, dunque della competitività della squadra. Per la fascia destra sta prendendo quota il nome dell’ex Fiorentina Michael Kayodem in odore di convocazione per il playoff Mondiale: “Sta facendo molto bene”, ha detto il capo delegazione della Nazionale, nonché grande ex Gigi Buffon nell’intervista a ‘Il Messaggero’.

In effetti è proprio così: le prestazioni di Kayode in Premier, con la maglia del Brentford, sono sotto gli occhi di tutti. Non a caso il ventunne di origini nigeriane ha attirato su di sé l’interesse di alcuni grandi club europei, vedi il Manchester City e il Paris Saint-Germain.

Juve, Kayode nel mirino: ecco il prezzo

Kayode in azione col Brentford
Juve, Kayode nel mirino: ecco il prezzo

Secondo ‘Tuttosport’ gli inglesi valutano il terzino classe 2004 la bellezza di 30 milioni di euro, dopo averne spesi quasi 18 nella passata estate. Comolli e soci potrebbero provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare la richiesta del Brentford.

