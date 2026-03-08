Arrivato a Bologna durante il calciomercato invernale, Joao Mario sta facendo molto bene con la squadra rossoblu in questa seconda parte di stagione tanto che la società emiliana starebbe pensando di trattenerlo anche in vista della prossima stagione.

Il classe 2000 non stava trovando spazio alla Juventus e sembra da escludere un suo reinserimento in rosa in vista della prossima stagione. Il Bologna, contento delle sue prestazioni, vorrebbe fare un tentativo per assicurarsi l’ex calciatore del Porto a titolo definitivo con i bianconeri che sarebbero disposti a cederlo ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, anche il Milan avrebbe inserito il portoghese nel mirino, pronto a fare un tentativo per portarlo a disposizione di Massimiliano Allegri. La capacità di giocare su entrambe le fasce, andando a coniugare fase offensiva e difensiva, potrebbe far molto comodo all’allenatore livornese del Milan. Joao Mario, tra l’altro, può vantare una lunga esperienza anche a livello europeo avendo giocato a lungo con il Porto.