Nico Gonzalez potrebbe tornare alla Juventus, Chiellini si è espresso

Nico Gonzalez potrebbe davvero tornare alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato, la conferma arriva direttamente dal dirigente Giorgio Chiellini.

Nelle ultime ore sul web impazza questa voce collegata direttamente anche a un episodio che coinvolge l’ex bandiera bianconera oggi passata dietro la scrivania.

Il calciatore sudamericano è stato vittima di un infortunio che l’ha portato a stare fuori per un lungo periodo dopo una buona prima parte di stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, ieri poi è tornato in campo nella ripresa decidendo la partita con una doppietta per il finale 3-2 contro la Real Sociedad. Al pubblico non è sfuggito un gesto di Giorgio Chiellini.

Il dirigente bianconero ha infatti messo un “like” a un video con cui Dazn celebrava proprio la grande prestazione dell’argentino, una scelta che ha mosso le acque anche senza dire nulla di concreto. Da quel post in molti, compresi i colleghi di JuveLive.it, si sono espressi sottolineando questa ipotesi.

Sta di fatto che un like sui social non vuol dire molto, ma che a metterlo sia un dirigente, anche così importante agli occhi del pubblico, scalda gli animi e regala potenziali colpi di scena da qui alla fine della stagione. Andiamo però a leggere qual è la reale condizione e che possibilità ci sono di vederlo tornare in bianconero.

Nico Gonzalez, qual è la situazione all’Atletico Madrid?

Per parlare di Nico Gonzalez vogliamo partire dall’origine, da quando nell’estate del 2024 la Juventus l’ha portato a Torino. I bianconeri lo pescarono dalla Fiorentina, dove aveva fatto molto bene, in prestito con obbligo di riscatto. Alla cifra di 8 milioni di euro dati subito alla viola se ne aggiungevano di fatto 25+5 da consegnare l’estate dopo.

Nico era partito anche abbastanza bene con Thiago Motta che gli aveva dato molta fiducia, poi però il calciatore si era incagliato in una stagione fatta di superficialità, prestazioni abuliche e anche qualche solito infortunio. Tanto da spingere la Juventus a puntare subito sulla sua cessione.

Il 1° settembre scorso si era trasferito all’Atletico Madrid in prestito oneroso da un milione di euro e riscatto fissato a 32. Un prestito che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento del 60% delle gare in Liga da almeno 45 minuti a match, in totale circa 21 gare. A oggi il calciatore ne ha collezionate 13 e ne dovrebbe collezionare 8 delle prossime 11, un numero dunque molto importante considerando che al momento non è titolare. Non è da escludere però che i colchoneros, con Diego Pablo Simeone che stravede per lui, possano decidere di riscattarlo anche in caso di mancato raggiungimento di tali numeri.