Juventus, ne rimane (forse) solo uno in attacco: rescissione del contratto

Il futuro in maglia bianconera rimane in bilico: tutti gli scenari per la prossima estate

Si preannuncia una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. 

E un po’ a sorpresa, viste le premesse dei mesi scorsi, l’unico a restare sotto la Mole potrebbe essere Vlahovic. Il centravanti serbo tratta il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ e nel frattempo è pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio alla coscia. Spalletti lo spessa con ansia, considerando anche il rendimento non all’altezza di Openda e David.

C’era grande attesa ai nastri di partenza della stagione per i due attaccanti, che finora hanno fallito nella loro esperienza con la maglia bianconera. Il belga è scivolato anche dietro Boga nelle gerarchie, mentre l’ex Lille è tornato nell’oblio e non va a segno da 40 giorni. 

Calciomercato Juve, Milik sempre ai box: gli scenari sul futuro del polacco

Chi, almeno sulla carta, fa parte dell’attacco della Juve è anche Arkadiusz Milik, ancora fermo ai box dal giugno 2024 dopo l’infortunio al menisco del ginocchio. Un calvario infinito per l’attaccante polacco, che nei giorni scorsi è tornato di nuovo in gruppo dopo le ultime problematiche fisiche. 

Spalletti conserva la speranza di poterlo utilizzare per il finale di campionato, mentre il futuro dell’ex Napoli rimane in bilico alla Continassa. Milik l’anno scorso ha rinnovato fino al 2027 con spalmatura dell’ingaggio (poco più di 1,5 milioni netti con Decreto crescita) e in estate potrebbe salutare la Juventus. Due le ipotesi realisticamente al vaglio: cessione con piccolo indennizzo, altrimenti le parti valuterebbero di procedere con la risoluzione consensuale del contratto. 

Difficile ma da non scartare a priori – specialmente se Milik dovesse ritrovare una condizione fisica accettabile – la conferma in rosa come attaccante di scorta fino alla naturale scadenza del contratto. 

