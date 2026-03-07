Atalanta
Locatelli-Barcellona, ora la Juve trema davvero: le ultime

Barcellona sempre vigile su Manuel Locatelli: ecco le ultime sul futuro del centrocampista della Juventus. 

Figura sicuramente tra le note più liete di questa stagione e, non a caso, adesso la Juventus ha tutta l’intenzione di blindare Manuel Locatelli che ha un contratto che scade il 30 giugno 2028. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro con l’entourage del calciatore per il rinnovo, ma occhio alle sirene provenienti dall’estero.

Il Barcellona – stando a quando riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – apprezzerebbe tantissimo le caratteristiche del centrocampista classe ’98 e avrebbe inserito il suo nome tra gli obiettivi della prossima stagione. Al momento non si registrano assolutamente trattative concrete, ma l’interesse di un club come il Barça rischia di stravolgere i piani della Juventus.

Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris va di fretta e punta a prolungare il contratto del 28enne originario di Lecco. Secondo voi come si concluderà questa vicenda? Locatelli indosserà la casacca bianconera anche l’anno prossimo o lascerà la Serie A per trasferirsi al Barcellona?

