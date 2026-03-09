Dalla Juve alla Fiorentina a zero: colpo di scena improvviso | CM

Altro clamoroso affare tra Juventus e Fiorentina: ecco cosa potrebbe accadere in vista della prossima stagione.

Nell’ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti e anche nella sfida di campionato contro il Pisa è entrato in campo soltanto al minuto 82, al posto di Yildiz. Filip Kostic ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e quasi sicuramente non rinnoverà con la Juventus, per cui sembra ormai scontato il suo addio a parametro zero.

L’esterno classe ’92, però, potrebbe continuare a giocare in Serie A. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, la Fiorentina sarebbe infatti particolarmente interessata alle prestazioni del calciatore originario di Kragujevac e nelle prossime settimane sarebbero previsti i primi contatti tra la dirigenza viola e l’entourage di Kostic.

Già in passato l’ex Eintracht Francoforte è stato accostato con una certa insistenza alla Fiorentina e questa potrebbe essere davvero la volta buona per un suo trasferimento in Toscana. Le strade del club allenato da Spalletti e quello di Vanoli, dunque, potrebbero incrociarsi nuovamente sul mercato dopo i tanti affari portati a termine nelle passate stagioni.