Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dalla Juve alla Fiorentina a zero: colpo di scena improvviso | CM

Foto dell'autore

Altro clamoroso affare tra Juventus e Fiorentina: ecco cosa potrebbe accadere in vista della prossima stagione. 

Nell’ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti e anche nella sfida di campionato contro il Pisa è entrato in campo soltanto al minuto 82, al posto di Yildiz. Filip Kostic ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e quasi sicuramente non rinnoverà con la Juventus, per cui sembra ormai scontato il suo addio a parametro zero.

Kostic rilanciato da Spalletti
Kostic (Ansa) – Calciomercato.it

L’esterno classe ’92, però, potrebbe continuare a giocare in Serie A. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, la Fiorentina sarebbe infatti particolarmente interessata alle prestazioni del calciatore originario di Kragujevac e nelle prossime settimane sarebbero previsti i primi contatti tra la dirigenza viola e l’entourage di Kostic.

Già in passato l’ex Eintracht Francoforte è stato accostato con una certa insistenza alla Fiorentina e questa potrebbe essere davvero la volta buona per un suo trasferimento in Toscana. Le strade del club allenato da Spalletti e quello di Vanoli, dunque, potrebbero incrociarsi nuovamente sul mercato dopo i tanti affari portati a termine nelle passate stagioni.

/7
1756

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie