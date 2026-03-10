Atalanta
Sprint Vlahovic, 6 milioni all’anno più bonus e premio alla firma: dove giocherà

Altra svolta importante per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: le ultimissime sul centravanti serbo. 

Ci siamo ormai per il suo rientro in campo. A distanza di oltre tre mesi dall’intervento chirurgico per una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo e si candida alla convocazione in vista della complicata trasferta sul campo dell’Udinese, in programma il prossimo weekend.

Vlahovic, le ultime sul rientro e il rinnovo
L’attaccante serbo, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, potrebbe alla fine rinnovare con la Juventus: lo conferma ‘La Stampa’, secondo cui sarebbero sempre più frequenti i contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera che mette sul piatto 6 milioni di euro a stagione più bonus e un premio alla firma del contratto

Una proposta importantissima che potrebbe convincere l’ex Fiorentina a rimanere a Torino: ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma intanto cresce l’ottimismo alla Continassa in merito alla permanenza di Vlahovic.

