Sprint Vlahovic, 6 milioni all’anno più bonus e premio alla firma: dove giocherà

Altra svolta importante per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: le ultimissime sul centravanti serbo.
Ci siamo ormai per il suo rientro in campo. A distanza di oltre tre mesi dall’intervento chirurgico per una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo e si candida alla convocazione in vista della complicata trasferta sul campo dell’Udinese, in programma il prossimo weekend.
L’attaccante serbo, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, potrebbe alla fine rinnovare con la Juventus: lo conferma ‘La Stampa’, secondo cui sarebbero sempre più frequenti i contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera che mette sul piatto 6 milioni di euro a stagione più bonus e un premio alla firma del contratto.
Una proposta importantissima che potrebbe convincere l’ex Fiorentina a rimanere a Torino: ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma intanto cresce l’ottimismo alla Continassa in merito alla permanenza di Vlahovic.