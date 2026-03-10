Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, che blitz a Londra: la richiesta è di 30 milioni

Foto dell'autore

Juve attivissima sul mercato in vista della prossima stagione: il nuovo acquisto può arrivare direttamente da Londra. 

Dopo la convincente vittoria di sabato sera contro il Pisa, la Juve è adesso al lavoro in vista della delicata trasferta del prossimo weekend contro l’Udinese. Un match che potrebbe significare moltissimo per l’undici di Spalletti in vista della volata Champions League: il quarto posto di Como e Roma dista appena un punto e nel prossimo turno è in scena lo scontro diretto proprio tra l’undici allenato da Fabregas e quello di Gasperini.

Spalletti prima di una partita della Juve
Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Comolli e Ottolini, però, tengono d’occhio anche il calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: l’ultima idea porta direttamente in casa Tottenham e si chiama Djed Spence, laterale classe 2000 che ha recentemente rinnovato con gli Spurs fino al 30 giugno 2029. Il cartellino del calciatore viene valutato circa 30 milioni di euro, una cifra sicuramente importante per un profilo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. La Juve affonderà davvero per Spence oppure virerà su altri nomi per rinforzare le proprie fasce?

/7
1772

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie