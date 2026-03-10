Juve, che blitz a Londra: la richiesta è di 30 milioni

Juve attivissima sul mercato in vista della prossima stagione: il nuovo acquisto può arrivare direttamente da Londra.

Dopo la convincente vittoria di sabato sera contro il Pisa, la Juve è adesso al lavoro in vista della delicata trasferta del prossimo weekend contro l’Udinese. Un match che potrebbe significare moltissimo per l’undici di Spalletti in vista della volata Champions League: il quarto posto di Como e Roma dista appena un punto e nel prossimo turno è in scena lo scontro diretto proprio tra l’undici allenato da Fabregas e quello di Gasperini.

Comolli e Ottolini, però, tengono d’occhio anche il calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: l’ultima idea porta direttamente in casa Tottenham e si chiama Djed Spence, laterale classe 2000 che ha recentemente rinnovato con gli Spurs fino al 30 giugno 2029. Il cartellino del calciatore viene valutato circa 30 milioni di euro, una cifra sicuramente importante per un profilo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. La Juve affonderà davvero per Spence oppure virerà su altri nomi per rinforzare le proprie fasce?