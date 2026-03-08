David ha le valigie pronte, via per 18 milioni: la destinazione

Sembra ormai agli sgoccioli l’avventura di Jonathan David alla Juve: le ultime sul futuro dell’attaccante canadese.

Anche contro il Pisa ha deluso disputando una prima metà di gara tutt’altro che esaltante, tanto che Luciano Spalletti lo ha richiamato in panchina e la Juve a quel punto ha dilagato per 4-0. Jonathan David ha floppato ancora una volta e appare sempre più probabile un suo addio al termine della stagione in corso.

Con il rientro imminente di Vlahovic, è probabile che il canadese torni in panchina e venga impiegato col contagocce. David, che è arrivato la scorsa estate a parametro zero, vanta diversi estimatori in Inghilterra e occhio soprattutto all’Aston Villa che lavora per portarlo in Premier League l’anno prossimo.

I rapporti tra i due club sono ottimi e la Juve valuta David circa 15-18 milioni di euro, soldi che garantirebbero una buonissima plusvalenza: salvo clamorosi ripensamenti, dunque, le strade della Vecchia Signora e dell’ex Lille si separeranno in estate. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche mese fa quando appariva scontata una permanenza del calciatore a Torino.