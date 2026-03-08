Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

David ha le valigie pronte, via per 18 milioni: la destinazione

Foto dell'autore

Sembra ormai agli sgoccioli l’avventura di Jonathan David alla Juve: le ultime sul futuro dell’attaccante canadese. 

Anche contro il Pisa ha deluso disputando una prima metà di gara tutt’altro che esaltante, tanto che Luciano Spalletti lo ha richiamato in panchina e la Juve a quel punto ha dilagato per 4-0. Jonathan David ha floppato ancora una volta e appare sempre più probabile un suo addio al termine della stagione in corso.

David in azione con la Juve
David (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con il rientro imminente di Vlahovic, è probabile che il canadese torni in panchina e venga impiegato col contagocce. David, che è arrivato la scorsa estate a parametro zero, vanta diversi estimatori in Inghilterra e occhio soprattutto all’Aston Villa che lavora per portarlo in Premier League l’anno prossimo.

I rapporti tra i due club sono ottimi e la Juve valuta David circa 15-18 milioni di euro, soldi che garantirebbero una buonissima plusvalenza: salvo clamorosi ripensamenti, dunque, le strade della Vecchia Signora e dell’ex Lille si separeranno in estate. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche mese fa quando appariva scontata una permanenza del calciatore a Torino.

 

/7
1574

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie