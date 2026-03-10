Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’Inter scarica Calhanoglu? C’è un altro big a rischio taglio

Foto dell'autore

Il centrocampista turco ancora ai box per infortunio: futuro in bilico per due senatori della squadra nerazzurra

L’Inter si lecca le ferite per la sconfitta nel derby e piove sul bagnato ad Appiano Gentile dopo il ko contro il Milan che riporta sotto in classifica i cugini rossoneri.

Calhanoglu, futuro all'Inter in bilico
Hakan Calhanoglu, futuro incerto all’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’emergenza in attacco ha reso sterile la manovra della squadra di Chivu, che in mezzo al campo inoltre ha dovuto rinunciare ancora una volta ad Hakan Calhanoglu. Il faro nerazzurro infatti è rimasto in panchina per tutta la gara perché non al meglio della condizione. Il turco accusa un problema all’adduttore e sarà costretto a fermarsi nuovamente.

Per Calhanoglu si tratta del terzo stop, dentro una stagione complicata per l’ex centrocampista del Milan. Una fragilità fisica che fa riflettere i vertici di Viale della Liberazione e che in estate potrebbe portare alla separazione.

Calciomercato Inter, futuro in bilico per Calhanoglu e Mkhitaryan 

Anche perché Calhanoglu è in scadenza nel 2027 e al momento non si registrano sviluppi sostanziali sul rinnovo. Senza un nuovo contratto il nazionale turco è destinato all’addio, con il Galatasaray che resta in pressing e il club nerazzurro che nel caso punterebbe a incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro. 

Mkhitaryan alla presentazione della sua biografia
Henrikh Mkhitaryan, 37 anni – Calciomercato.it

Ma non solo ‘Calha’ in bilico tra i senatori dell’Inter. Occhio anche alla posizione di Mkhitaryan, tra i peggiori in campo nel derby col Milan. I dirigenti nerazzurri non hanno ancora deciso se proporre o meno il prolungamento all’armeno, che andrà in scadenza il 30 giugno. L’Inter nel caso metterebbe sul piatto un ingaggio nettamente al ribasso, meno della metà rispetto a quasi 4 milioni netti che il giocatore percepisce attualmente. 

L’obiettivo di Marotta e Ausilio è svecchiare il centrocampo: oltre al possibile ritorno alla casa madre di Stankovic dal Brugge, sul taccuino del nerazzurri figurano anche Perrone e soprattutto Manu Kone, già nei desideri della ‘Benamata’ la scorsa estate. 

/7
1771

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie