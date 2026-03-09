Atalanta
Nuova tegola Calhanoglu, il comunicato dell’Inter: i tempi di recupero

Pessime notizie in casa Inter dopo la sconfitta contro il Milan nel derby: ecco le ultimissime da Appiano Gentile. 

C’è grande delusione in casa Inter dopo il ko nel derby contro il Milan, valevole per la ventottesima giornata di Serie A: 1-0 il risultato finale a favore dei rossoneri grazie alla splendida rete messa a segno da Estupinan su assist di Fofana. Il vantaggio in classifica dell’Inter sui cugini rossoneri è adesso di 7 punti, quando mancano dieci gare alla fine del campionato.

Calhanoglu, le ultime sul futuro all'Inter
Intanto, c’è un’altra pessima notizia in casa Inter come appreso dal comunicato ufficiale di questi minuti: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Calhanoglu salterà sicuramente la gara contro l’Atalanta in programma sabato 14 marzo alle ore 15:00; lo staff medico dell’Inter proverà a recuperare il centrocampista turco per la delicata trasferta sul campo della Fiorentina del prossimo 22 marzo. In caso contrario, Calhanoglu rientrerà direttamente dopo la sosta.

